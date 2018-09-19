السراج يطلع نواب طرابلس على إجراءات تأمين العاصمة

أطلع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، عددًا من أعضاء مجلس النواب وعمداء البلديات بمدينة طرابلس، على الإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين العاصمة، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء جرى خلاله بحث مستجدات الوضع الأمني وما تم اتخاذه من إجراءات لتأمين العاصمة، ومعالجة مشكلة النازحين من المناطق التي شهدت اضطرابات أمنية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة غلى ما تواجهه المرافق من مختنقات.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المجتمعين أكدوا «على ضرورة طرح مشروع الدستور للاستفتاء احتراماً للمسار الديمقراطي، ليقرر الشعب ما يراه بشأنه رفضاً أوقبولاً وأن يصل المسار السياسي عبر الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة».