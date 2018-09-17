عرس جماعي لـ60 عريسًا برعاية صندوق الزكاة فى سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 10:57 مساء

شهدت مدينة سبها، اليوم الإثنين، عرسًا جماعيًا لـ60 عريسًا برعاية صندوق الزكاة، حيث أقيمت مراسم العرس بمسجد زيد بن ثابث بحضور شعبي كبير.

وقال مدير مكتب صندوق الزكاة في سبها عبدالقادر عطية لـ«بوابة الوسط» إن الصندوق قام بدعم هؤلاء العرسان بصك مالي قدره 7000 دينار إضافة إلى ألف دينار أخرى نقدا، من أجل تذليل الصعاب أمام هؤلاء العرسان خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.

وألقيت خلال مراسم العرس العديد من الكلمات التي أكدت على ضرورة التكاتف ومساعدة ودعم الشباب للزواج والإصلاح الأسري.

وعبر عدد من العرسان عن سعادتهم بهذه اللفته الكريمة من قبل صندوق الزكاة مؤكدين أن الظروف المادية أخرتهم في استكمال دينهم ولكن اليوم تذللت الصعاب.

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