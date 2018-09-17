«تعليم الموقتة» تحدد ضوابط تنسيب طلاب الثانوية بالجامعات والمعاهد العليا‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 06:31 مساء
مقر وزارة التعليم بالحكومة الموقتة في البيضاء. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير التعليم في الحكومة الموقتة الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز، قرارًا يقضي بتحديد ضوابط وأسس تنسيب الطلاب الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية إلى الكليات الجامعية والمعاهد التقنية العليا.

ونصّ القرار الذي تلقته «بوابة الوسط» الاثنين، على أن «يُنسب الطلاب الناجحون في الشهادة الثانوية بالقسم العلمي والمتحصلون على تقدير عام ممتاز إلى كليات الطب البشري وكليات طب الأسنان وكليات الصيدلة».

واشترط القرار ضرورة «مراعاة خضوع الطلاب إلى فحص لياقة صحية عن طريق لجنة مختصة من الكليات الطبية، وأن يتم توجيه المقبولين إلى الانخراط جميعًا في سنة الإعداد العام على أن يتم توجيهم لاحقًا وفق النتائج المتحصلين عليها».

وأضاف أن الطلاب «الحاصلين على تقدير عام جيد جدًا فما فوق ينسبون إلى كليات الهندسة، وكليات التقنية المعلوماتية، وكليات التقنية الطبية، وكليات الطب البيطري، بينما الطلاب الحاصلون «على تقدير جيد ينسبون إلى كليات العلوم وكليات الزراعة وكليات الصحة العامة وكليات الموارد الطبيعية وكليات التمريض وكليات الاقتصاد والمحاسبة».

وجاء في القرار أن «طلاب الشهادة الثانوية بالقسم الأدبي والذين حصلوا على تقديرعام جيد جدًا فما فوق ينسبون إلى كليات القانون، أما الحاصلون على تقدير جيد فما فوق إلى كليات الآداب والإعلام والتربية والآثار والسياحة واللغات».

وأجاز القرار لحملة الشهادة الثانوية من طلاب القسم الأدبي «التنسيب إلى كليات التربية البدنية والفنون حسب رغباتهم دون النظر للتقدير»، كما أجاز «لحاملي الشهادة العلمية بالتنسيب إلى المعاهد العليا دون النظر للتقدير، بينما خريجو المعاهد الفنية المتوسطة والحاصلون على جيد فما فوق بها ينسبون للمعاهد التقنية العليا والكلية التقنية المناظرة لتخصصاتهم»..

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