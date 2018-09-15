اللجنة المركزية تعلن انتهاء التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع ببني وليد ودرج

مواطن يدلي بصوته في انتخابات بلدية درج. (اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي درج)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، مساء اليوم السبت، أن جميع المراكز الانتخابية في بلديتي بني وليد ودرج أغلقت أبوابها عند الساعة الثامنة مساء، بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات البلدية، مهنئة الناخبين كافة على نجاح العملية الانتخابية ومتمنية لهم مجلسًا بلديًا يلبي تطلعاتهم، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال مراسل «بوابة الوسط» في بني وليد إن 28 مركز اقتراع مقسمة على 64 محطة انتخابية بمختلف مناطق المدينة، أغلقت أبوابها بعد انتهاء عملية التصويت، التي لم تسجل أي خروقات منذ بدء عملية الاقتراع صباح اليوم السبت، وحتى موعد إنهاء التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع.

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وذكرت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، أن نسبة المشاركة في عملية الاقتراع من قبل الناخبين في المدينة تجاوزت 30% من إجمالي عدد المقترعين المسجلين، منوهة إلى أن النتائج المبدئية للانتخابات البلدية ستعلن في وقت لاحق منتصف الليل.

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أعلنت عبر صفحتها على «فيسبوك» أن نسبة الرجال المقترعين في بني وليد بلغت 31% من إجمالي الرجال المسجلين، فيما بلغت نسبة النساء المشاركات 13% حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وفي بلدية درج، أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي أن جميع المراكز الانتخابية الثمانية الموزعة على مناطق البلدية (أوال - ماترس - درج - تقطة - تفلفلت - الشعواء - سيناون) أغلقت أبوابها عند الساعة الثامنة بعد انتهاء عملية التصويت.

وأكدت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي درج عبر صفحتها على «فيسبوك» أن عملية الاقتراع لم تواجه «أي صعوبات أو تجاوزات تعرقل سير العملية الانتخابية» بالرغم من حدوث خرق أمني واعتداء مسلح وقع على أحد مراكز الاقتراع.

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وكان رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي درج، عبدالكريم الطيب، أكد أن مجموعة مسلحة هاجمت مركزًا انتخابيًا بمنطقة الشعواء في بلدة درج جنوب غرب البلاد، وسرقت ثلاثة صناديق اقتراع، وفق ما نقلته قناة «ليبيا بانوراما» مساء اليوم السبت.

لكن عضو «شبكة ليبيا للتنمية الديمقراطية»، امبارك البرغوثي، أكد لـ«بوابة الوسط» استعادة صناديق اقتراع بعد سرقتها على يد مجموعة مسلحة، واستئناف عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجلس البلدي درج.

وقالت «شبكة ليبيا للتنمية الديمقراطية» المعنية بمراقبة الانتخابات البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أحد المراقبين التابعين لها في بلدية درج تعرض خلال الهجوم على مركز الشروق بمنطقة الشعواء للضرب على الوجه «من قبل المخربين» واعتدوا بالسلاح على مقر المركز.