انتهاء التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات بلدية بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 15 سبتمبر 2018, 08:32 مساء
شاب يدلي بصوته في انتخابات بلدية بني وليد. (بوابة الوسط)

أكد مراسل «بوابة الوسط» في بني وليد أن مراكز الانتخاب في المدينة بدأت إقفال صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت في انتخابات المجلس البلدي بني وليد قبل قليل من مساء اليوم السبت، مشيرًا إلى عودة التيار الكهربائي بعد انقطاع دام 10 دقائق قبل وقت قليل من موعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وأضاف مراسل «بوابة الوسط» أن عملية الاقتراع في مراكز الانتخاب البالغ عددها 28 مركزًا انتخابيًا لم تسجل أي خروقات منذ صباح اليوم السبت، وحتى موعد إنهاء التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع.

وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن نسبة الرجال المقترعين في بني وليد بلغت 31% من إجمالي الرجال المسجلين، فيما بلغت نسبة النساء المشاركات 13% حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمير محمد السنوسي ينفي «تفعيل لوبي دولي» ويؤكد: خياري الداخل الليبي
ليبيا
كاركاتير حليم - إصلاحات اقتصادية في ليبيا
كاريكاتير
بالصور.. بلدية إجخرة تستقبل الدفعة الأولى من الوفد المشارك بملتقى القبائل ...
ليبيا
«الدولية للهجرة»: إعادة فتح مطار معيتيقة سمحت بالعودة الطوعية لـ21 مهاجرًا من ...
ليبيا
ليبيا تودع الشيخ مصطفى قشقش أحد أبرز علماء القرآن الكريم في العالم
ليبيا
لابريس الإيطالية: تفعيل لوبي دولي لعودة الملكية في ليبيا
ليبيا
كتاب «الخوف» وافتتاحية «نيويورك تايمز» يهزان إدارة ترامب
دولى
تعليم الوفاق: إيقاف 74 مدرسة خاصة عن مزاولة النشاط التعليمي
ليبيا
رغم الغموض.. فرنسا تتمسك بإجراء انتخابات في ليبيا بنهاية العام
ليبيا
«جريدة الوسط»: النفط تحت نار السلاح مرّة أخرى وتوقعات باستبدال المجتمع الدولي ...
ليبيا
الدولار يسترد 12 قرشًا من الدينار في السوق السوداء
ليبيا
الدوكالي يكشف حقيقة رفضه تمثيل ليبيا لصالح قطر
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا نشعر بالألم عندما نضحك؟