انتهاء التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات بلدية بني وليد

شاب يدلي بصوته في انتخابات بلدية بني وليد. (بوابة الوسط)

أكد مراسل «بوابة الوسط» في بني وليد أن مراكز الانتخاب في المدينة بدأت إقفال صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت في انتخابات المجلس البلدي بني وليد قبل قليل من مساء اليوم السبت، مشيرًا إلى عودة التيار الكهربائي بعد انقطاع دام 10 دقائق قبل وقت قليل من موعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وأضاف مراسل «بوابة الوسط» أن عملية الاقتراع في مراكز الانتخاب البالغ عددها 28 مركزًا انتخابيًا لم تسجل أي خروقات منذ صباح اليوم السبت، وحتى موعد إنهاء التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع.

وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن نسبة الرجال المقترعين في بني وليد بلغت 31% من إجمالي الرجال المسجلين، فيما بلغت نسبة النساء المشاركات 13% حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.