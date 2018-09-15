استعادة صناديق اقتراع لمركز انتخابي في درج بعد سرقتها واستئناف التصويت

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 15 سبتمبر 2018, 08:04 مساء
غرفة عمليات شبكة ليبيا للتنمية الديمقراطية تتابع انتخابات بلدية دج وبني وليد. (الإنترنت)

أكد عضو «شبكة ليبيا للتنمية الديمقراطية»، امبارك البرغوثي، لـ«بوابة الوسط» استعادة صناديق اقتراع بعد سرقتها من مركز انتخابي في بلدية درج على يد مجموعة مسلحة مساء اليوم السبت، واستئناف عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجلس البلدي درج.

وقالت «شبكة ليبيا للتنمية الديمقراطية» المعنية بمراقبة الانتخابات البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أحد المراقبين التابعين لها في بلدية درج تعرض خلال الهجوم على مركز الشروق بمنطقة الشعواء للضرب على الوجه «من قبل المخربين» واعتدوا بالسلاح على مقر المركز.

وأضافت الشبكة نقلاً عن غرفة عملياتها في درج أن المهاجمين أخذوا صناديق الاقتراع من المركز الانتخابي وغادروا، لكن «بعد التدخل والمتابعة من الجهات الأمنية بالمدينة تم بسط الأمن»، وأكدت أن «الوضع الآن مستقر لمراقبينا والعاملين بالمراكز الأخرى كافة، وأن العملية الانتخابية مستمرة في كل المراكز الأخرى».

وقال عضو الشبكة امبارك البرغوثي إن صناديق الاقتراع أعيدت إلى المركز الانتخابي بعد تدخل الجهات الأمنية بالمدينة، إلا أنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل بشأن الحادث.

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن موعد إغلاق الصناديق في بني وليد ودرج سيكون على تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم.

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