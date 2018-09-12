السراج: لا جدوى من المؤتمر الدولي بإيطاليا حول ليبيا دون الوصول إلى نتائج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 11:38 مساء

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أنه «لا جدوى» من المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده في إيطاليا مطلع شهر نوفمبر المقبل «دون الوصول إلى نتائج»، بل سيكون له «أثر عكسي على الأزمة الليبية».

وقال السراج في مقابلة مع جريدة«كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، الأربعاء، «مع حفتر لم نراوح النتائج التي تحققت في مؤتمر باريس وعلى هذا الأساس يتعين إعداد المؤتمر المقرر عقده في إيطاليا ويجب أن يكون مدروسًا جيدًا».

 وأضاف: «لا جدوى من أن نلتقي دون نتائج، بل سيكون له أثر عكسي ويجب على المجتمع الدولي تنظيم نفسه».

وتابع قائلاً: «على فرنسا وإيطاليا حل خلافاتهما الثنائية بشأن ليبيا. الوضع هنا خطير للغاية، لا جدوى من إلقاء مزيد الوقود على النار».

السراج: تصريحات حفتر غير مسؤولة وأودّ أن أذكره باتفاق باريس

وحول لقاء وزير الخارجية الإيطالي مع المشير خليفة حفتر، أكد السراج أن «رئيس الدبلوماسية الإيطالية أحاطه في مكالمة هاتفية مطولة بتفاصيل لقائه بحفتر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا تعلم عن ملعب المواجهة الحاسمة لليبيا أمام نيجيريا ؟
رياضة محلية
الولايات المتحدة تدرج إبراهيم الجضران على قائمة العقوبات
ليبيا
خطة أمنية لتأمين مؤتمر القبائل الليبية في اِجخرة
ليبيا
«الوطنية للنفط» تنعي اثنين من موظفيها وتؤكد إصابة 25 آخرين جراء الهجوم على مقرها
ليبيا
اللواء السابع مشاة: نحن قوة منضوية لحكومة الوفاق الوطني
ليبيا
«الحصادي» يتوج بطلا لشطرنج الإسكندرية للمرة الثالثة
رياضة محلية
«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
«الإظلام التام» يجبر أهالي سبها لاستخدام أساليب عصر ما قبل الكهرباء
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم ...
ليبيا
النواب» يفشل مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على قانون الإستفتاء
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية