السراج: لا جدوى من المؤتمر الدولي بإيطاليا حول ليبيا دون الوصول إلى نتائج

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أنه «لا جدوى» من المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده في إيطاليا مطلع شهر نوفمبر المقبل «دون الوصول إلى نتائج»، بل سيكون له «أثر عكسي على الأزمة الليبية».

وقال السراج في مقابلة مع جريدة«كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، الأربعاء، «مع حفتر لم نراوح النتائج التي تحققت في مؤتمر باريس وعلى هذا الأساس يتعين إعداد المؤتمر المقرر عقده في إيطاليا ويجب أن يكون مدروسًا جيدًا».

وأضاف: «لا جدوى من أن نلتقي دون نتائج، بل سيكون له أثر عكسي ويجب على المجتمع الدولي تنظيم نفسه».

وتابع قائلاً: «على فرنسا وإيطاليا حل خلافاتهما الثنائية بشأن ليبيا. الوضع هنا خطير للغاية، لا جدوى من إلقاء مزيد الوقود على النار».

السراج: تصريحات حفتر غير مسؤولة وأودّ أن أذكره باتفاق باريس

وحول لقاء وزير الخارجية الإيطالي مع المشير خليفة حفتر، أكد السراج أن «رئيس الدبلوماسية الإيطالية أحاطه في مكالمة هاتفية مطولة بتفاصيل لقائه بحفتر».