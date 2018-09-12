بالصور: إصابة مواطن وحرق سيارته وتضرر منزله جراء القصف بطرابلس

أصيب مواطن بمنطقة أبوسليم بجروح وحرقت سيارته وتعرض جزء من منزله للضرر جراء القصف الذي شهدته العاصمة طرابلس منتصف ليل الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الأمن المركزي أبو سليم مهند معمر في أتصال مع «بوابة الوسط» فجر الأربعاء إن المواطن «علي كرنافة الزليطني تعرض لجروح في رأسه جراء شضيا أصابته».

ولفت الناطق باسم الأمن المركزي أبوسليم إلى أن «الهدوء الأن يخيم على منطقة خلة الفرجان وخلف خزانات النفط

ومعسكر حمزة التابع للأمن المركزي أبوسليم».

وشهدت عدة مناطق بالعاصمة طرابلس منتصف ليل الثلاثاء سقوط قذائف وتصاعد لأعمدة الدخان بمطار معيتيقة ومنطقة الكريمية ومنطقة أبوسليم، ولم يتسنى معرفة الطرف الذي خرق الاتفاق.

كما أكد سكان بطريق المطار وعين زارة ووسط طرابلس في أتصال بـ«بوابة الوسط» إنهم لم يعد يسمعون أصوات إطلاق النار التي سمعوها منذ منتصف ليل الثلاثاء.