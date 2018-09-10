عودة الكهرباء إلى سرت بعد إظلام تام لأكثر من 40 ساعة

عاد التيار الكهربائى إلى منطقة سرت، على تمام الساعة الثالثة وخمس عشرة دقيقة مساء اليوم الاتنين بعد إظلام تام شهدته المدينة وضواحيها استمر لأكثر من 40 ساعة بسبب انهيار الشبكة العامة للكهرباء من سرت حتى مصراتة وجنوبها.

وقال مدير دائرة كهرباء سرت لـ«بوابة الوسط» إن التيار عاد تدريجيًا على مدينة سرت «بشكل مؤقت» وإن ساعات طرح الأحمال «متواصلة كما السابق إلى أن يتم تحسين الشبكة ودخول المحطات الخارجة عن الخدمة بسبب أضرار وأعطال فنية إلى العمل مرة أخرى».

وأوضح أن انقطاع الكهرباء على سرت تسبب في مشاكل كبيرة منها إقفال المصارف أبوابها وانقطاع التغطية لشبكة الاتصالات الهاتفية والإنترنت ليومين، وأدى إلى خسائر كبيرة لمحال بيع اللحوم والمنازل ومحال بيع الحلويات وتوقف عمل المخابز الحديثة وضعف ضخ مياه الشرب للمساكن وانقطاعها عن العمارات السكنية المجمعة لارتفاعها.