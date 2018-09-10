توقف محطة كهرباء الخليج البخارية غرب سرت نتيجة خلل فني

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 04:49 مساء

توقفت محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، غرب سرت، الليلة الماضية عن العمل نتيجة خلل فني أوقف عمل الوحدة الأولى بالمحطة.

وقال أحد المهندسين بإدارة الإنتاج بالمحطة البخارية لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن الخلل كان نتيجة لعودة الكهرباء من الشبكة العامة ما تسبب في عطل فني أوقف الوحدة الأولى بالمحطة عن العمل وخروجها عن الشبكة العامة.

وكانت الطاقة الإنتاجية للوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية غرب سرت تقدر بأكثر من 250 ميغاوات يجري تحميلها على الشبكة العامة للكهرباء.

وعلمت «بوابة الوسط» أن الشركة العامة للكهرباء وإدارة محطة الخليج البخارية كلفتا فريقًا هندسيًا لإجراء عمليات الفحص والصيانة وإصلاح الأعطال الفنية بالمحطة.

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