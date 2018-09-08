خبير اقتصادي يقترح تشكيل فريق من «الرئاسي» ومجلسي النواب والدولة لتوحيد المؤسسات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 سبتمبر 2018, 12:05 مساء
حلقة نقاش حول برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر الماضي. (بوابة الوسط)

اقترح الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لهيئة سوق المال سليمان الشحومي تشكيل فريق للاصلاح الاقتصادي والمؤسسي يجمع خبراء ممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة.

وقال في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «قد يكون من الأهمية الآن أن يعكف علي اقتراح برنامج اصلاحي يعيد توحيد المؤسسات الاقتصادية السيادية تكون مخرجاته ملزمة للجميع».

ويقول مراقبون إن التطورات الأمنية المتلاحقة، والغموض الذي يحيط بمحاولات توحيد المؤسسات الاقتصادية يعرقلان برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي لم يشهد خطوة تنفيذية واحدة منذ اجتماع تونس في الخامس من يونيو الماضي.

لكن الشحومي شبه عودة الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية بـ«الحديث عن البيضة والدجاجة أيهما أولا؟»، وقال «الوقت يمضي والأزمات ستتعمق اكثر اذا استمر الحال علي ماهو عليه».

كان اجتماع تونس أقر حزمة إصلاحات تتضمن زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي من 500 دولار إلى ألف دولار، وإعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء، ورفع الدعم عن المحروقات، وتغيير سعر الصرف الأجنبي المتاح للاستيراد والعلاج، الذي سيكون متاحاً للجميع.

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