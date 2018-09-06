المجلس البلدي يعلن إنتهاء أزمة القمامة بمدينة طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 06 سبتمبر 2018, 12:18 صباحا

قامت بلدية طبرق ظهر اليوم الأربعاء بتسليم عائلة العجل الغيثي صك مكب القمامة الجديد الموجود جنوب المدينة والذين أغلقوا المكب قبل 15 يوم.

وقال عميد بلدية طبرق الناجي مازق  لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «قمنا بتسليم صك قطعة الأرض المقام عليها مكب قمامة طبرق والذي أغلق من قبل الأهالي المالكين للأرض بحجة عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية من قبل المجلس البلدي طبرق».

وأضاف: «قمنا بإنهاء كافة إجراءات الملكية بحيث تكون هذه الأرض مملوكة للمجلس البلدي طبرق ومدونة في السجل العقاري والتخطيط العمراني تحت رقم قيد محدد».

ولفت مازق إلى أن «قيمة الأرض الإجمالية هي مليون و200 ألف مقسمة على 10 دينار للمتر الواحد بحيث تكون مساحة الأرض الإجمالية 120000 متر مربع».

وأكد عميد بلدية طبرق الناجي مازق «شروع شركة خدمات النظافة بطبرق بالعمل وتنظيف المدينة من المخلفات والقمامة».

بالمقابل قال عمران العجل الغيثي مالك الأرض لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «المجلس البلدي طبرق للأسف آخر موضوع قيمة الصك لأكثر من 10 شهور ولم يلتزم بكل ما تم الإتفاق عليه بالعقد واليوم إنتهت كافة الإجراءات ومن الآن يستطعون إستخدام المكب بشكل رسمي ونحن معهم».

وطالب الغيثي من المجلس البلدي طبرق أن يفي بكل ما طلب منه من «إقامة سور للمكب وبئر إرتوازي للمياه من أجل إطفاء النيران الصادرة من القمامة نتيجة تفاعلها مع بعضها بالإضافة إلى ردم القمامة بدل تجميعها على شكل جبال حتى لا تأخذها الرياح إلى مكان آخر حيث المواشي والأبل التي تجوب المكان».

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