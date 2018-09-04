قوة الردع الخاصة توضح لـ«بوابة الوسط» وضع نزلاء سجن معيتيقة

قال مسؤول مكتب الإعلام لقوة الردع الخاصة أحمد بن سالم، الثلاثاء، إن سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس تحت السيطرة، ولا صحة لما يشاع من أخبار حول فرار سجناء أو نقل آخرون خارج السجن.

وأوضح بن سالم في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه «لا يوجد أي تمرد داخل السجن، ولا يوجد فرار أو نقل أو تسليم سجناء من سجن معيتيقة إلى أي مؤسسة إصلاح وتأهيل داخل أو خارج العاصمة طرابلس».

وأضاف: «أعضاء الشرطة القضائية يقومون بتأمين السجن بشكل طبيعي واعتيادي، وقوة الردع الخاصة تقوم بتأمينه من الخارج، نافيًا نفيًا قاطعًا كل الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول السجن».

وطالب بن سالم من الجميع تحري الدقة والمصداقية قبل تداول مثل هذه الأخبار التي وصفها بـ«الإشاعات».