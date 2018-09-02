«الهلال الأحمر» تنتشل جثة من أحد منازل منطقة جرمة في أوباري

أعلن مكتب الإعلام والتوثيق بجميعة «الهلال الأحمر»، فرع أوباري، مساء الأحد، أن متطوعي قسم الرفات بالجمعية انتشلوا جثة عُـثر عليها بأحد المنازل في منطقة جرمة بمدينة أوباري جنوب غرب البلاد.

وأوضح مكتب الإعلام، عبر صفحة جمعية «الهلال الأحمر» فرع أوباري على «فيسبوك»، أن قسم الرفات باشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثة بعد تلقيه بلاغًا ورد إلى مركز شرطة جرمة يوم 31 أغسطس المنقضي، يفيد بوجود جثة في أحد المنازل بالمنطقة.

وأشار مكتب الإعلام والتوثيق بجمعية «الهلال الأحمر»، فرع أوباري، إلى تعاون الجهات الأمنية مع متطوعي قسم الرفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها بعد التنسيق بين الجهتين، دون أية تفاصيل.