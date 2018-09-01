«اللواء السابع» يعلن السيطرة على منطقة الكريمية جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 01 سبتمبر 2018, 11:11 مساء

أعلن الناطق باسم «اللواء السابع مشاة» سعد الهمالي، مساء اليوم السبت، سيطرت القوات التابعة للواء على منطقة الكريمية جنوب العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن «أرزاق المواطنين فيها كانت تخضع لأتاوات مليشيا 301، وامتداد طريق الوادي بالمنطقة».

وحذر الناطق الهمالي في البيان خصومهم «من اتخاذ المدنيين دروعا بشرية وخاصة في المناطق القريبة للضغط على قواتكم وعرقلة تقدمها بعد فشل» ما وصفه بـ«بروباغندا القصف العشوائي».

وأضاف أن قواتهم «تمكنت من السيطرة على حي الزهور (شعبية الملك سابقا) بمحور صلاح الدين بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيا ثوار طرابلس»، مجددا التأكيد على أن «اللواء السابع مشاة غير مسؤول عن خرق الهدنة وأنه سيرد على كل مصادر إطلاق النار تجاه وحداته».

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