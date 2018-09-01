«داخلية الوفاق» تعلن وفاة شرطي بشظايا قذيفة ليل أمس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، السبت، وفاة شرطي جراء إصابته بشظايا قذيفة ليل أمس الجمعة، مقدِّمة تعازيها لذويه.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الشرطي الفقيد يدعى عبدالرحمن إسماعيل المختار، التابع للمدرسة الفنية بالإدارة العامة للتدريب.

وقالت الوزارة إن الشرطي عبدالرحمن إسماعيل المختار، «اُستُشهد بسبب سقوط قذيفة عليه أثناء خروجه من صلاة العشاء».

يشار إلى أن الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس تشهد منذ أسبوع توترًا أمنيًّا ارتفعت حده إلى اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة من طرابلس وخارجها.