ضبط مخزن للأسلحة وبنادق «كلاشينكوف» في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الصابري تمكن من ضبط مخزن للأسلحة قرب مستشفى العيون، يضم إحدى عشرة بندقية «كلاشينكوف».

وذكرت مديرية الأمن، مساء الثلاثاء، في صفحتها على موقع «فيسبوك» أن «معلومات وردت لدى تحريات مركز الصابري عن وجود هذا المخزن، مما استدعى التحري ثم الاقتحام».

لكن المديرية لم توضح مزيدًا من التفاصيل، ولم تذكر ما إذا تمكنت الشرطة من القبض على أصحاب هذا المخزن، وحائزي الأسلحة النارية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة بمدينة بنغازي لتعقب العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية، خاصة حائزي الأسلحة.

وتعاني مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية من انتشار كبير للأسلحة الصغيرة، منذ سقوط النظام السابق في العام 2011، مما تسبب في سقوط مئات الجرحى والمصابين بين المدنيين.