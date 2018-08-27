الطويل: اللواء السابع لا يتبع رئاسة الأركان

رئيس الأركان المكلف اللواء عبدالرحمن الطويل. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس الأركان المكلف من المجلس الرئاسي اللواء عبدالرحمن الطويل، اليوم الإثنين، إن اللواء السابع لا يتبع رئاسة الأركان.

وأضاف الطويل في تصريح إلى قناة «ليبيا الأحرار» إن رئاسة الأركان لا تعلم من الذي أعطى اللواء السابع التعليمات بالدخول إلى طرابلس.

وبيَّن أن الاشتباكات تحدث على شكل كر وفر شمال قصر بن غشير، على حد قوله.

ولقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالضواحي الجنوبيّة للعاصمة طرابلس بين قوات تتبع ما يعرف بكتيبة ثوار طرابلس ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.