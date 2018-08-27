إنشاء مستشفى ميداني في طرابلس لاستقبال جرحى الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أغسطس 2018, 11:36 صباحا

أصدر وزير الصحة المفوض، عمر بشير الطاهر، تعليماتٍ إلى إدارة شؤون الجرحى طرابلس بإنشاء مستشفى ميداني إثر القصف المتبادل في المدينة منذ أمس.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الوزير «طلب من جميع المصحات الخاصة الواقعة داخل نطاق بلدية طرابلس استقبال الجرحى بالتنسيق مع إدارة شؤون الجرحى.

وذكر مدير إدارة شؤون جرحى طرابلس، طارق الهمشري، أن المستشفى الميداني الذي أقيم بمنطقة صلاح الدين مجهز بثماني سيارات إسعاف وعشرة أطباء، مضيفًا: «قمنا بالتنسيق مع 4 مصحات خاصة حاليًا لاستقبال الجرحى».

وكانت أصوات القصف المتبادل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة تصاعدت في عدد من المناطق جنوب غرب العاصمة طرابلس منذ وقت مبكر صباح اليوم.

وأفاد سكان من منطقة عين زارة، في اتصالات بـ«بوابة الوسط»، بسقوط قذيفة عشوائية في أحد الأحياء القريبة منهم، مما أحدث ذعرًا بين السكان، لكنهم لم يفيدوا بوقوع خسائر.

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