غسان سلامة: ليس هناك «حل عجائبي» ولكن «تراكمي» لمعالجة الأزمات القائمة في ليبيا

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إنه ليس هناك «حل عجائبي» في ليبيا وإنما الحل «تراكمي» لمعالجة كافة الأزمات القائمة في ليبيا خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأضاف سلامة خلال مقابلة مع قناة «ليبيا الحدث» أذيعت مساء اليوم الأحد، أن لديه «صورة أفضل عن وسائل التباطؤ في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه» لكن إصراره على العمل «ما يزال كما هو»، وأنه أصر على إعادة البعثة للعمل من داخل ليبيا و«تعزيز الفريق العامل في البعثة ليكون أداؤه أفضل».

وأشار سلامة إلى أنه أصيب في شهر يوليو الماضي «بقدر من التعب» لكنه قضى فترة نقاهة بقريته في جبل لبنان عاد بعدها لحيويته، مؤكدا أنه لم يعمل يوميا وفقا لقاعدة «التفاؤل والتشاؤم»، مؤكدا أنه يعمل كـ«الطبيب» وأن لديه قاعدتين يجب أن يطبقهما، إما أن «يشفي المريض» أو في أقله «لا يفقام من وضعه»، مؤكدا أنه يعمل و«كأن حظوظ النجاح 100%».

وأكد سلامة أنه «أصبح هناك حيوية في عمل البعثة»، مشيرا إلى أن مجلس الأمن طلب منه اقتراحات بشأن ما يتعين القيام به من قبل مجلس الأمن بعد مطالبة المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة لمراجعة نشاط المصرف المركزي في كل من العاصمة طرابلس غرب البلاد ومدينة البيضاء شرق البلاد.

وأوضح سلامة أن البعثة الأممية تعطي هذا الموضوع أهمية قصوى، لأن موضوع عدم المحاسبة بات من الأمور التي لا يمكن الانتظار في معالجتها، مشيرا إلى أن هناك حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية سيجري العمل عليها خلال الأسابيع القادمة.