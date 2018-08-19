وصول شحنة من التطعيمات والأدوية لقطاع الصحة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 19 أغسطس 2018, 07:47 مساء
مجمع عيادات سرت المركزي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مسؤول ملف الصحة ببلدية سرت، الدكتور خليفة محمد السيوي، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد توفير شحنة من التطعيمات وكمية من الأدوية لمركز الرعاية الصحية الأولية بالمدينة.

وقال السيوي إن قطاع الصحة بسرت تمكن من توفير بعض الإمكانات والمعدات والأجهزة الطبية لمركز سرت لعلاج الأورام من خلال العيادات الطبية المتخصصة التي افتتحت خلال اليومين الماضيين بمركز السواوة الصحي.

وأضاف السيوي أن قطاع الصحة وفر أيضًا كمية من الأدوية لبعض المرافق الصحية وكذلك شحنة من المستلزمات الطبية ومواد التنظيف للمرافق الصحية، بجهود القطاع وبالتعاون مع جهات ومنظمات مجتمع مدني.

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