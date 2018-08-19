وقفة احتجاجية أمام بلدية سبها للمطالبة بإطلاق رئيس شركة الخطوط الأفريقية

نظم عدد من الأهالي، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي سبها، للمطالبة بإطلاق رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الأفريقية، المهندس طيار أبوبكر القاضي، المحتجز للتحقيق من قبل جهات أمنية في العاصمة طرابلس منذ أسبوع.

واستنكر المشاركون بالوقفة، في بيان أصدروه، ما وصفوه بـ«خطف» المهندس طيار أبوبكر القاضي، محذرين من «الإخفاء القسري» له، ومحملين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والجهات الأمنية والتشكيلات المسلحة داخل العاصمة المسؤولية عن ذلك.

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وطالب المشاركون في الوقفة المجلس الرئاسي بالعمل على إطلاق رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الأفريقية، مؤكدين أن «جميع الخيارات مفتوحة» أمامهم «في حال لم يتم إطلاق الكابتن طيار أبوبكر القاضي».

وكان المدير العام لشركة الخطوط الأفريقية، عبدالواحد العالم، قال لـ«بوابة الوسط» يوم الثلاثاء، 14، إن جهات حكومية استدعت رئيس مجلس إدارة الشركة، أبوبكر القاضي، للتحقيق؛ لوجود بعض التجاوزات بالشركة، نافيًا ما تردد بشأن خطفه في العاصمة طرابلس.