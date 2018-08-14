استدعاء رئيس مجلس إدارة «الخطوط الأفريقية» للتحقيق

طائرة تابعة للخطوط الأفريقية. (الإنترنت)

قال المدير العام لشركة الخطوط الأفريقية، عبد الواحد العالم، إن جهات حكومية استدعت رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الأفريقية، أبوبكر القاضي، للتحقيق؛ لوجود بعض التجاوزات بالشركة.

ونفى المدير العام لشركة الخطوط الأفريقية، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، صدور أي بيان للشركة والعاملين بها بشأن الاستدعاء، مضيفًا: «لا يوجد إضراب عام في الشركة، ولم تتوقف منظومة المبيعات، كما أن الرحلات تسير بشكل طبيعي».

كما نفى ما نُشر بشأن خطف رئيس مجلس إدارة الخطوط الأفريقية في العاصمة طرابلس.

وكانت شركة الخطوط الأفريقية الحكومية تملك 20 طائرة في العام 2010، وهي شركة تأسست العام 2001، إلا أنها تعاني حاليًّا انقسامًا بين إدارتين كل منهما تتدعي أنها «الشرعية»، إحداهما توجد بطرابلس تحت إشراف وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني، والأخرى موجودة بشرق البلاد تحت إشراف الحكومة الموقتة.

ويبلغ عدد الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة نحو 35 رحلة يوميًّا، أغلبها لشركات الخطوط الليبية والأفريقية وبعض للشركات الخاصة، وتقتصر الرحلات على الدول المجاورة مثل تونس والأردن ومصر وتركيا والسعودية، إذ أن الطائرات الليبية ممنوعة من دخول معظم مطارات العالم، وفقًا لقرار الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2014، بحظر دخول طائرات جميع شركات الطيران الليبية أجواءه.

ويقول مسؤولون في قطاع الطيران الليبي، إن البلاد تحتاج إلى ثلاث سنوات لاستعادة حركة الطيران طبيعتها، بعدما شهدت عدة مطارات أعمال عنف وتخريب خلال السنوات الماضية، فيما تعرَّض معظم أسطول الطيران الليبي للحرق بعد استهداف مطار طرابلس الدولي.