«مالية سرت» تحيل حوافظ مرتبات شهري يوليو وأغسطس إلى المصارف

أكد مراقب الخدمات المالية في سرت، عزالدين أسويسي، أن المراقبة تمكنت من إحالة كافة حوافظ مرتبات موظفي القطاعات العامة والأجهزة الحكومية، عن شهري يوليو وأغسطس إلى المصارف التجارية العاملة بالمدينة.

وقال أسويسي لـ«بوابة الوسط»، الأحد، إن القيمة الإجمالية لحوافظ مرتبات موظفي الدولة بالمدينة بواقع شهرين بلغت 19 مليون دينار، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للموظفين العموم يبلغ نحو 13 ألفًا و757 موظفًا يعملون بمختلف القطاعات العامة والأجهزة الحكومية بالمدينة.

وأكد مراقب الخدمات المالية في مدينة سرت، عزالدين أسويسي، أن الحوافظ المالية للمرتبات تم إدراجها بحساباتهم الجارية بالمصارف التجارية العاملة بالمدينة منذ أمس السبت.