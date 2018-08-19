«مالية سرت» تحيل حوافظ مرتبات شهري يوليو وأغسطس إلى المصارف

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 19 أغسطس 2018, 05:14 مساء

أكد مراقب الخدمات المالية في سرت، عزالدين أسويسي، أن المراقبة تمكنت من إحالة كافة حوافظ مرتبات موظفي القطاعات العامة والأجهزة الحكومية، عن شهري يوليو وأغسطس إلى المصارف التجارية العاملة بالمدينة.

وقال أسويسي لـ«بوابة الوسط»، الأحد، إن القيمة الإجمالية لحوافظ مرتبات موظفي الدولة بالمدينة بواقع شهرين بلغت 19 مليون دينار، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للموظفين العموم يبلغ نحو 13 ألفًا و757 موظفًا يعملون بمختلف القطاعات العامة والأجهزة الحكومية بالمدينة.

وأكد مراقب الخدمات المالية في مدينة سرت، عزالدين أسويسي، أن الحوافظ المالية للمرتبات تم إدراجها بحساباتهم الجارية بالمصارف التجارية العاملة بالمدينة منذ أمس السبت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريمونتادا» ورسالة بالإيطالي في أول ظهور لكريستيانو مع يوفنتوس
رياضة عالمية
«فراس» أحدث محترف ليبي في الأردن وعقود جديدة في ديسمبر
رياضة محلية
«سي إن إن»: واشنطن باعت للسعودية القنبلة التي قتلت أطفالاً في قصف اليمن
دولى
كاركاتير خيري - «كيكي» المصلحة العامة
كاريكاتير
باسط القطعاني: أمي هي الداعم الأول لي.. ومنها أستمد قوتي
ثقافة وفن
الجهيناوي يعرض على السبسي استراتيجية التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط»: لجنة أزمة الوقود والغاز مجرد صفحة في موقع «فيسبوك»
ليبيا
«جريدة الوسط»: هل إقرار الثلث المعطل يزيل الحواجز أمام الدستور؟
ليبيا
دور العرض السينمائي في بنغازي.. مشاهد من «فيلم حزين»
ثقافة وفن
«المركزي» يكشف عن الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف
ليبيا
أهالي سبها يحيّون طقوس «التزوليقة»
ليبيا
في العدد 143: المادة (6) تنقل قانون الاستفتاء إلى التحصين و5 شخصيات تتحدث عن ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلقى مئات العروض.. قصة ليبي حمل لافتة طلبًا لوظيفة في ساحة ببريطانيا