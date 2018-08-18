توزيع أدوية على الصيدليات بطرابلس بالسعر المعتمد من صندوق موازنة الأسعار

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بطرابلس، السبت، توزيع عدة أصناف من الأدوية من قبل وكيل شركة «جلفار»، على الصيدليات الخاصة بالسعر المعتمد من صندوق موازنة الأسعار بالاتفاق بين قسم القطاع الخاص طرابلس، وشركة «ألفا» للأدوية، وفق ما نقلته قناة الرسمية عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونقل المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية بطرابلس عن رئيسة قسم القطاع الخاص، الدكتورة بسمة الشريف، أن الإدارة شكلت فريق عمل لمتابعة صرف الأدوية بطريقة صحيحة لضمان وصولها إلى المواطن بالسعر المعتمد.

وأشارت الشريف إلى أن شركة «جلفار» شرعت في توزيع الأدوية منذ يوم الأربعاء الماضي على الصيدليات المسجلة في قسم القطاع الخاص طرابلس على مستوى بلديات طرابلس الكبرى، وطالبت جميع الصيدليات الخاصة بضرورة التسجيل بقسم القطاع الخاص طرابلس، والصيدليات المسجلة بتجديد التسجيل.

كما طالبت الشريف أصحاب الصيدليات الخاصة التي ستبيع أدوية الشركة بضرورة الالتزام بالمهنية واتباع التعليمات الخاصة بعملية الصرف، والالتزام بالتسعيرة، داعية المواطنين إلى إبلاغ إدارة الخدمات الصحية في حالة البيع بغير السعر المعتمد، المرفق مع القائمة إلى مكتب التفتيش والمتابعة طرابلس لاتخاذ مايلزم من إجراءات.