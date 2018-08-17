«الوطنية للنفط»: حريق خط الغاز (الوفاء - مليته) عمل تخريبي إجرامي مفتعل

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 17 أغسطس 2018, 01:38 صباحا

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط على أن الحريق الذي تعرض له خط الغاز (الوفاء - مليته) بالقرب من المحطة 15 بالعجيلات حدث نتيجة «عمل تخريبي إجرامي مفتعل»، مشيرة إلى أن الحريق لم «يتسبب بأية أضرار للخط المذكور».

وقالت المؤسسة في بيان نشره موقعها الإلكتروني ليل الخميس «تفيد التحقيقات الأولية بأن الحريق كان نتيجة لعمل تخريبي إجرامي، حيث تم العثور على بعض قذائف الآر بي جي وكمية من البنزين وبعض اطارات السيارات في مكان الحادث».

ولفتت المؤسسة إلى أنه «تمت السيطرة الكاملة على الحريق بفضل الجهود الجبارة المبذولة من طرف قسم مكافحة الحريق بمجمع مليته».

وأشارت المؤسسة إلى أن «إدارة الأمن الصناعي بكل من المؤسسة الوطنية للنفط ومجمع مليته مع حرس المنشآت النفطية والجهات المختصة للتحقيق في هذا الصدد ومعرفة من يقف خلف هذه الأفعال الشنيعة».

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