إدارة الخدمات الصحية ببني وليد تتعهد بتوفير مستلزمات التشغيل للمرافق الطبية

تعهد مدير إدارة الخدمات الصحية في بني وليد المكلف، أحمد إبراهيم، بالعمل على توفير مستلزمات التشغيل من أدوية ومستلزمات طبية لقطاع الصحة حتى يتسنى تنظيم سير العمل بالقطاع وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، ضم مديري ورؤساء المرافق الصحية والأقسام الإدارية التابعة للإدارة، لمناقشة تنظيم العمل بقطاع الصحة في المدينة.

وقال الناطق الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع تناول سير العمل بالمقر وسبل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمراجعين، إضافة إلى تسهيل الإجراءات المتبعة داخل المراكز الصحية بالمدينة.

وأضاف أبو النيران أن مدير إدارة الخدمات الصحية في بني وليد المكلف، أحمد إبراهيم، شدد خلال الاجتماع على العناصر الطبية والطبية المساعدة، ضرورة الالتزام بمواعيد العمل بقطاع الصحة، مشيرًا إلى أن الاجتماع ضم مسؤولى قطاع الصحة بالمدينة وعددًا من مسؤولي المصحات والعيادات الطبية والمختبرات والمراكز الصحية.