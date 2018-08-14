إدارة الخدمات الصحية ببني وليد تتعهد بتوفير مستلزمات التشغيل للمرافق الطبية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 10:40 مساء

تعهد مدير إدارة الخدمات الصحية في بني وليد المكلف، أحمد إبراهيم، بالعمل على توفير مستلزمات التشغيل من أدوية ومستلزمات طبية لقطاع الصحة حتى يتسنى تنظيم سير العمل بالقطاع وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، ضم مديري ورؤساء المرافق الصحية والأقسام الإدارية التابعة للإدارة، لمناقشة تنظيم العمل بقطاع الصحة في المدينة.

وقال الناطق الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع تناول سير العمل بالمقر وسبل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمراجعين، إضافة إلى تسهيل الإجراءات المتبعة داخل المراكز الصحية بالمدينة.

وأضاف أبو النيران أن مدير إدارة الخدمات الصحية في بني وليد المكلف، أحمد إبراهيم، شدد خلال الاجتماع على العناصر الطبية والطبية المساعدة، ضرورة الالتزام بمواعيد العمل بقطاع الصحة، مشيرًا إلى أن الاجتماع ضم مسؤولى قطاع الصحة بالمدينة وعددًا من مسؤولي المصحات والعيادات الطبية والمختبرات والمراكز الصحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث الدوري الإسباني مباشرة مجانًا في 8 دول
رياضة عالمية
ليفربول يحيل «صلاح» إلى الشرطة الإنجليزية للتحقيق
رياضة عالمية
جدل حول تمثال لطفل يرتدي بزة واقية من الإشعاعات
منوعات
بوروندي تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية
طب وصحة
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للشباب في ليبيا
كاريكاتير
إدارة المصرف الخارجي ترفض قرار الكبير بإقالتها وتصفه بـ«غير القانوني»
ليبيا
مستشفى المقريف يتسلم 15 جثة لمسلحين قتلوا في اشتباكات مع الجيش قرب أجدابيا
ليبيا
عائلة السنكي: لا نعرف عنه شيئًا منذ اعتقاله ونطالب بالكشف عن الحقيقة
ليبيا
الحكم المحلي: المجالس البلدية المنتهية ولايتها «لجان تسييرية»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبب المعارك المسلحة.. طرابلس السابعة بين أسوأ عشر مدن بالعالم في 2018