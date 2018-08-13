انطلاق حملة إزالة التوصيلات غير الشرعية في صرمان

من أعمال إزالة التوصيلات غير الشرعية في صرمان. (الشركة العامة للكهرباء)

انطلقت صباح اليوم الإثنين الحملة الوطنية لإزالة التوصيلات غير الشرعية بدائرة خدمات المستهلكين بصرمان.

وأشار مدير دائرة متابعة الفاقد التجاري بإدارة خدمات المستهلكين الساحل الغربي، المهندس البشير مفتاح الحشاني، إلى أن الحملة تهدف إلى الحد من ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية والتقليل من الفاقد التجاري.

وتجري الحملة بالتعاون مع أقسام الشرطة كافة بمديرية أمن صرمان وحماية الطاقة الكهربائية بمركز صرمان، وفق الشركة العامة للكهرباء.

ونوه الحشاني إلى اتخاذ إجراءات بحق المخالفين من أصحاب المحال التجارية وقطع التيار الكهربائي عنهم، وحثهم على دفع ديون الاستهلاك وتوصيل الكهرباء بطريقة شرعية تحفظ مستوى أداء الشبكة الكهربائية.

وفي الثلاثين من يونيو الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء حملة وطنية مكثفة لضبط وإزالة جميع التوصيلات غير الشرعية واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد مرتكبيها.

