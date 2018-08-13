انطلاق حملة إزالة التوصيلات غير الشرعية في صرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 03:47 مساء
من أعمال إزالة التوصيلات غير الشرعية في صرمان. (الشركة العامة للكهرباء)

انطلقت صباح اليوم الإثنين الحملة الوطنية لإزالة التوصيلات غير الشرعية بدائرة خدمات المستهلكين بصرمان.

وأشار مدير دائرة متابعة الفاقد التجاري بإدارة خدمات المستهلكين الساحل الغربي، المهندس البشير مفتاح الحشاني، إلى أن الحملة تهدف إلى الحد من ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية والتقليل من الفاقد التجاري.

وتجري الحملة بالتعاون مع أقسام الشرطة كافة بمديرية أمن صرمان وحماية الطاقة الكهربائية بمركز صرمان، وفق الشركة العامة للكهرباء.

ونوه الحشاني إلى اتخاذ إجراءات بحق المخالفين من أصحاب المحال التجارية وقطع التيار الكهربائي عنهم، وحثهم على دفع ديون الاستهلاك وتوصيل الكهرباء بطريقة شرعية تحفظ مستوى أداء الشبكة الكهربائية.

وفي الثلاثين من يونيو الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء حملة وطنية مكثفة لضبط وإزالة جميع التوصيلات غير الشرعية واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد مرتكبيها.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رحيل المفكر الاقتصادي المصري سمير أمين
عربى
600 حارس مخصصون لحماية رونالدو في يوفنتوس
رياضة عالمية
إدريس إلبا يعزز التكهنات بتأديته دور جيمس بوند
ثقافة وفن
فيديو بوابة الوسط | الأعتــر يدلل جمهوره الليبي في «يا دلالي»
فيديو
خلال اجتماعه مع سلامة... نصية يبدي تفاؤله بتصويت مجلس النواب على قانون الاستفتاء
ليبيا
معهد أسترالي: العنف يستنزف 26% من الناتج المحلي في ليبيا
ليبيا
عزالدين بن الأعمى لـ «الوسط»: علينا الاهتمام بالطفل الليبي وتعريفه تاريخ أجداده
ثقافة وفن
سالفيني: مستعد للقاء حفتر
ليبيا
لجنة الخبراء الأممية: المجموعات المسلحة «تهديد مباشر» للعملية السياسية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

زيادة الأملاح في الجسم.. أعراض وعلاج