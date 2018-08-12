تشكيل فرق متكاملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية للكهرباء في صرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 11:45 مساء
اجتماع مدير أمن صرمان مع مسؤولي شركة الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنها اتفقت مع مديرية أمن صرمان على تشكيل فرق متكاملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية للتيار الكهربائي في المنطقة، التي ستنطلق غدًا الاثنين، بحسب ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاء الاتفاق خلال اجتماع موسَّع، عُقد صباح الأحد، بمديرية أمن صرمان ضم كلاً من مدير الأمن وعددًا من الضباط وأعضاء من المجلس البلدي وجهاز الحرس البلدي ومديري إدارتي الدوائر والتوزيع والمستهلكين الساحل الغربي والجهد المتوسط، بالإضافة إلى عدد من مستخدمي الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن الاجتماع ناقش الاستعدادات لانطلاق الحملة الوطنية لإزالة التوصيلات غير الشرعية التي ستنطلق غدًا الإثنين بمدينة صرمان، مشيرة إلى أنها اتفقت مع مديرية الأمن على دعم الفرق الفنية في أعمالها.

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