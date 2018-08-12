«داخلية الوفاق» تمنح سيارتي إطفاء لمدينة سرت

سيارة إطفاء. (الصفحة الرسمية لبلدية سرت)

أعلنت بلدية سرت الحصول على سيارتي اطفاء مقدمة من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وقالت في بيان صحفي السبت إن «السيارتين تصلان إلى المدينة هذا الأسبوع»، وفق الصفحة الرسمية للبلدية.

وأشار البيان إلى أن الحصول على سيارتين جاء بعد مجهودات بذلتها بلدية سرت وبمتابعة من مدير مديرية أمن سرت.

ويأتي ذلك في إطار محاولات إصلاح البنية التحتية والخدمية في المدينة بعد نحو عامين على تحرير المدينة من قبضة تنظيم «داعش».

كانت الشركة العامة لخدمات النظافة تسلّمت 4 شاحنات قمامة وكذلك 200 برميل للقمامة من المقرر توزيعها على مختلف احياء البلدية .