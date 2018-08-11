وفاة شاب جراء إصابته برصاصة طائشة في طبرق

الشاب محمد عبدالفتاح إبراهيم الرفادي الذي توفي متأثرا بإصابته جراء رصاصة عشوائية. (الإنترنت)

توفي ليل أمس الجمعة، الشاب محمد عبدالفتاح إبراهيم الرفادي البالغ من العمر 18 عامًا متأثرًا بإصابته برصاصة طائشة في مدينة طبرق.

وقال مصدر من مركز طبرق الطبي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن الشاب «وصل إلى المركز وقد فارق الحياة إثر إصابته إصابة بليغة بطلقة سلاح حربي بالرأس» دون أن يذكر مزيد التفاصيل.

وأضاف المصدر أن «ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي بالمناسبات أو في تأبين الشهداء أصبحت متواصلة»، مشيرًا إلى زيادة عدد المصابين والقتلى جراء إطلاق الرصاص العشوائي «بشكل كبير جدًّا مع بداية العام 2018» مؤكدًا أن «التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الجاني».

يشار إلى أن آخر طفل أُصيب بطلق ناري عشوائي هو الطفل محمد القطعاني البالغ من العمر سبع سنوات وفارق الحياة بعد 12 ساعة من وصوله إلى مركز طبرق الطبي لتلقي العلاج.