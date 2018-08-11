السراج يمهل وزارة الحكم المحلي وشركة الخدمات العامة 72 ساعة لحل مشكلة القمامة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أغسطس 2018, 05:55 مساء
اجتماع السراج مع وزير الحكم المحلي ومدير عام شركة الخدمات العامة. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أمهل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، وزارة الحكم المحلي وشركة الخدمات العامة 72 ساعة لحل مشكلة القمامة، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج، السبت، بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، مع المفوض بوزارة الحكم المحلي بداد قنصو ووكيل الوزارة إدريس الشاردة والمدير العام لشركة الخدمات العامة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن الاجتماع ناقش أوضاع البلديات بصفة عامة وآليات التنسيق المعتمدة بين وزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع «بحث بصفة خاصة مشكلة تكدس القمامة، حيث حذر السراج من تداعياتها على الصحة العامة وتأثيرها على البيئة، وأمهل المجتمعيين 72 ساعة لحل المشكلة».

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