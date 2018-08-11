السراج يبحث حل مشاكل الدقيق والأعلاف للقطاعين العام والخاص

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، حل مشاكل الدقيق والأعلاف للقطاعين العام والخاص.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، السبت، «إن رئيس المجلس اجتمع برئيس المنظمة الليبية لمطاحن الدقيق والأعلاف صلاح العماري، وعضو اللجنة التنفيذية لصندوق موازنة الأسعار محمد صميدة، وعدد من أعضاء المنظمة».

وأكد السراج «ضرورة وصول المواد الخام للأعلاف إلى المصانع الحقيقية واستبعاد الوهمية منها، حرصًا على تقديم الأعلاف لمربي الماشية بأسعار مناسبة».

كما تناول الاجتماع «إجراءات وصول مادة القمح أيضًا للمطاحن الحقيقية لتوفير مادة الدقيق للمخابز وإيصالها للمواطن بأسعار في متناول الجميع»، حسب تصريح للمكتب الإعلامي للسراج.