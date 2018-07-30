بلدية سرت تبحث تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني بالمدينة

عقد عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة الأزمة والطوارئ المكلف بملف المنظمات المحلية والدولية بالبلدية المهندس أبوبكر الجلاب، اجتماعًا بمديري وممثلي منظمات المجتمع المدني بالمدينة لبحث آلية تنظيم عملها بحضور مفوضية المجتمع المدني.

وقال الناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن الجلاب شدد خلال الاجتماع على ضرورة تنظيم آلية عمل منظمات المجتمع المدني بجميع تخصصاتها ووضع آلية عمل للتنسيق مع المجلس البلدي ومفوضية المجتمع المدني بسرت من أجل نجاح عملها.

وأضاف الأميل أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة أن يكون عمل منظمات المجتمع المدني بشكل منظم وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها قبيل الانطلاق فى أي عمل خيري بالمدينة من خلال مخاطبة المجلس البلدي بالخصوص ومفوضية المجتمع المدني فرع سرت.

وأوضح الناطق باسم بلدية سرت أن الجلاب أكد خلال الاجتماع على ضرورة أن يكون عمل منظمات المجتمع المدني جماعيًا منظمًا من حيث الاختصاص والإشهار، مشيرًا إلى أنه طالبهم بـ«الابتعاد عن المشاركات الفردية التى لم تقدم أي نتائج إيجابية للمدينة» وفق الأميل.