نجاح المفاوضات بين أعضاء مجلس النواب والمتظاهرين

فرج آدم «بوعكوز» يقود تظاهرة رافضة لانعقاد جلسة مجلس النواب للتصويت على قانون الاستفتاء (بوابة الوسط)

قال عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف، اليوم الإثنين إن المفاوضات التي أجراها أعضاء في مجلس النواب مع المتظاهرين نجحت في إنهاء التظاهر، والسماح لأعضاء المجلس الدخول إلى المقر.

وأوضح الشريف في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» من أمام المجلس أن سبب التظاهر هو سوء تفاهم بين المتظاهرين.

ونوه إلى أن المتظاهرين «كانوا يعتقدون أن المجلس سيصوت اليوم على مشروع الدستور، حيث يطالبون بحق الشعب في الاستفتاء على الدستور».

وأضاف: «أوضحنا الأمر، وأكدنا أن المجلس سيقوم اليوم بالتصويت فقط على قانون الاستفتاء، من ثم يتم تحويل مشروع الدستور للاستفتاء».



متظاهرون أمام مقر مجلس النواب في مدينة طبرق. (بوابة الوسط)

متظاهرون أمام مقر مجلس النواب في مدينة طبرق. (بوابة الوسط)

متظاهرون أمام مقر مجلس النواب في مدينة طبرق. (بوابة الوسط)