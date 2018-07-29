العميد جمعة غريبة مديرًا لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب

مراسم تسليم واستلام بين المديرين الجديد والسابق لمصلحة الجوازات والجنسية. (وزارة الداخلية الليبية)

جرت، صباح اليوم الأحد، بمقر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في العاصمة طرابلس، مراسم تسليم وتسلم بين المدير الجديد للمصلحة العميد جمعة غريبة والمدير السابق العميد محمد التميمي، بحضور وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد خالد مازن.

وحضر الحفل مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ومدير إدارة العلاقات والتعاون وعدد من الضباط وضباط الصف بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وألقيت خلال الحفل عديد الكلمات التي أثنى المتحدثون خلالها على المجهودات التي قام بها مدير المصلحة السابق العميد محمد التميمي.

من جهته ألقى وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد مازن، كلمة أثنى فيها على المجهودات التي قام بها العميد محمد التميمي وحرصه الدائم على سير العمل داخل مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، متمنيًا التوفيق للمدير الجديد العميد جمعة غريبة.

وفي ختام الحفل قدَّم وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد مازن، شهادة شكر وتقدير للمدير السابق لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، العميد محمد التميمي.