عماد بن كورة يتسلم رئاسة لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، أن عماد بن كورة تسلم مهامه رسميًّا رئيسًا للجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، من الرئيس السابق للجنة الدكتور فؤاد بالرحيم بعد قرار المؤسسة بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة الشركة يوم الخميس الماضي.

وقالت المؤسسة، في بيان عبر موقعها على الإنترنت، إن بن كورة شغل سابقًا منصب رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط، كما شغل أيضًا منصب مدير إدارة النقل البحري بالمؤسسة، وعمل مؤخرًا رئيسًا للجنة متابعة محطات الوقود، مما يضعه بموقع فريد لقيادة شركة البريقة لتسويق النفط، خصوصًا فيما يتعلق بإيجاد الحلول لإيصال المحروقات إلى كافة أنحاء ليبيا ومحاربة آفة التهريب.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط تضم كلاً من خير الله صالح عبد السلام ومحمد رحيل امراجع والدكتور مسعود عمر اللقع والسيد إبراهيم أحمد صالح بوبريدعة

وتمنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بقيادة المهندس مصطفى صنع الله، التوفيق لأعضاء اللجنة في مهامهم الجديدة.

وعلق صنع الله قائلاً: «ندرك تمامًا حجم التحديات التي تواجه لجنة إدارة الشركة، ولكننا على ثقة أن رئيس وأعضاء اللجنة لديهم الخبرة للتغلب على هذه التحديات».

من جانبه أشاد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط الجديد، عماد بن كورة، بعد استلام مهام منصبه بثقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، آملاً أن يكون عند حسن ظن جميع الليبيين في إدارة الشركة العريقة ودفعها إلى الأمام.