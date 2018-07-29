الهلال الأحمر يوزع مساعدات على الأسر النازحة في الحمدة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 29 يوليو 2018, 01:17 مساء
جانب من توزيع المساعدات الإنسانية على بعض الأسر النازحة بالحمدة. (الإنترنت)

وزع الهلال الأحمر الليبي فرع توكرة مساعدات إنسانية على الأسر النازحة والمحتاجة في بلدة الحمدة شرق بنغازي.

وقال مدير مكتب الإعلام والنشر بالأمانة العامة للهلال الأحمر بهاء الكواش في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن المساعدات الإنسانية تشمل الأغطية والمراتب والوسائد ومواد التنظيف وأواني الطهي،وقدمت هذه المساعدات منظمة الهجرة الدولية.

وأشار إلى أن هذه الدفعة هي الثانية من المساعدات، وجاءت لتخفيف المعاناة عن سُكان بلدة الحمدة والأسر النازحة بها، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والأزمة الاقتصادية.

جانب من توزيع المساعدات الإنسانية على بعض الأسر النازحة بالحمدة. (الإنترنت)
جانب من توزيع المساعدات الإنسانية على بعض الأسر النازحة بالحمدة. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أهلي طرابلس» يكلف لاعبه الدولي السابق بمهمة مدير الكرة بالنادي
رياضة محلية
بالفيديو: الآلاف يخلون منازلهم هربًا من حرائق كاليفورنيا (صور)
دولى
«غيدري» الأميركية: خطط بمليار دولار لإعادة تطوير ميناء سوسة
ليبيا
رئيس هيئة الكهرباء: اتجهنا لإنشاء محطتين بالطاقة الشمسية في الكفرة وتمنهنت
ليبيا
كاركاتير خيري - أطول خسوف سياسي في ليبيا
كاريكاتير
الاتفاق على خطة لمعالجة قضية الملكية في ليبيا
ليبيا
المدعي العام الإسباني: الحبس 24 شهرًا وغرامة 3.2 مليون يورو عقوبة رونالدو
رياضة عالمية
الميركاتو.. «يذبح» بطل الدوري الليبي
رياضة محلية
رئيس الحكومة الإيطالية: أخبرت ماكرون أننا لن ندعم الانتخابات في ليبيا قبل إتمام ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف بحيرة مياه سائلة في المريخ