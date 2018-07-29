الهلال الأحمر يوزع مساعدات على الأسر النازحة في الحمدة

جانب من توزيع المساعدات الإنسانية على بعض الأسر النازحة بالحمدة. (الإنترنت)

وزع الهلال الأحمر الليبي فرع توكرة مساعدات إنسانية على الأسر النازحة والمحتاجة في بلدة الحمدة شرق بنغازي.

وقال مدير مكتب الإعلام والنشر بالأمانة العامة للهلال الأحمر بهاء الكواش في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن المساعدات الإنسانية تشمل الأغطية والمراتب والوسائد ومواد التنظيف وأواني الطهي،وقدمت هذه المساعدات منظمة الهجرة الدولية.

وأشار إلى أن هذه الدفعة هي الثانية من المساعدات، وجاءت لتخفيف المعاناة عن سُكان بلدة الحمدة والأسر النازحة بها، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والأزمة الاقتصادية.

جانب من توزيع المساعدات الإنسانية على بعض الأسر النازحة بالحمدة. (الإنترنت)

جانب من توزيع المساعدات الإنسانية على بعض الأسر النازحة بالحمدة. (الإنترنت)