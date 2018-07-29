استقالة رئيس «تأسيسية الدستور»

رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نوح عبدالسيد عبدالله. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نوح عبدالسيد عبدالله، اليوم الأحد، استقالته من رئاسة وعضوية الهيئة.

وقال، في رسالة موجهة إلى أعضاء الهيئة التأسيسية: «أرغب بعدم الاستمرار في الهيئة التأسيسية للدستور بصفتي رئيسًا لها أو ضمن أعضاء الهيئة، وإنه لن يباشر أو يزاول مقتضيات الوظيفة، أو أي عمل من أعمالها، اعتبارًا من هذا التاريخ، وأنه يأمل بقبول الاستقالة».

ولم يتسن الإتصال برئيس الهيئة لمعرفة مزيد من التفاصيل حول ملابسات وخلفية الاستقالة.

وأضاف، موجهًا حديثه لناخبيه من الدائرة الرابعة على منحه الثقة: «أقسم ألا أخون وطني وألا أعيش إلا فيه، ولم أنتمِ إلى أي حزب أو جماعة أو تنظيم».

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب غدًا الإثنين على قانون الاستفتاء على الدستور، وأكد عضو مجلس النواب عبدالله اللافي في وقت سابق اليوم توجه 50 نائبًا إلى مدينة طبرق لحضور جلسة التصويت على قانون الاستفتاء.