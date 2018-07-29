بومبيو يدعو لاستنساخ «قيم أميركا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 يوليو 2018, 12:28 مساء

عبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن التزام حكومة بلاده تجاه ليبيا بالمثل الأساسية التي تأسست عليها الولايات المتحدة، حيث «السلام والحرية للجميع».

وأكد بومبيو في رد على تهنئة تلقاها من وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة، بمناسبة الذكرى السنوية 242 لعيد الاستقلال الأميركي، أنّ واشنطن ستواصل العمل مع الليبيين من أجل «عالم يسوده السلم والازدهار والحرية»، وفق جريدة الحياة اللندنية.

وأضاف: «انخرط بلدنا في تجربة نبيلة من الحكم الذاتي وصفها الرئيس لينكولن بأنها حكومة الشعب من الشعب وللشعب»، مشيراً إلى أنّ التجربة الأميركية «بعد مرور قرنين ونصف القرن تلقى نجاحاً منقطع النظير، لا يزال يلهم الآخرين لإيجاد طريقهم من الطغيان والظلم إلى التمثيل النيابي والحرية».

وكان الوضع في ليبيا بنداً متقدماً على أجندة محادثات أميركية - تونسية، إذ بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع نظيره بومبيو الوضع في ليبيا ضمن المداولات التي تطرقت إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

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