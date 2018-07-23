وليامز تناقش الأوضاع السياسية مع أمين التجمع الوطني

أجرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مباحثات مع الأمين العام للتجمع الوطني الليبي أسعد زهيو.
وناقشت وليامز الأوضاع السياسية الراهنة ونشاطات التجمع في ليبيا، حسب الصفحة الرسمية للبعثة الأممية.
وتجري ويليامز، منذ تعيينها في هذا المنصب مطلع يوليو الحالي، سلسلة لقاءات مع أطراف سياسية ومؤسسات اقتصادية في البلاد.
والتقت نائبة المبعوث الأممي أمس الأحد مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وأكدت أن المؤسسة هي الجهة الشرعية الوحيدة لإدارة النفط الليبي.