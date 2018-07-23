سيالة: فرنسا دعمت إعادة سيطرة مؤسسة النفط على الإيرادات

وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة «بوابة الوسط» صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، اليوم الإثنين، إن فرنسا من الدول الداعمة عودة سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس على إيرادات النفط التي تصرف على الشعب الليبي بشكل متوازن في كل أرجاء البلاد.

وجدد سيالة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان شكر فرنسا على هذا الموقف وموقفها بشكل عام لدعم ليبيا.

وبدأ وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، زيارة رسمية إلى ليبيا اليوم الإثنين، يلتقي خلالها الأطراف السياسية في البلاد.

ويجري الوزير الفرنسي مباحثات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفق مصادر أوروبية ومحلية.

جاء ذلك غداة مباحثات أجراها مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بحث خلالها التطورات والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.