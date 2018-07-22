بالصور.. الطلاب يواصلون أداء امتحانات الثانوية العامة في أجواء آمنة

عادل جمعة يتفقد سير لجان الامتحانات بالساحل الغربي

واصل طلاب الشهادة الثانوية العامة، اليوم الأحد، أداء الامتحانات في مختلف أنحاء البلاد، وسط أجواء من الهدوء خيمت على الطلاب.

وأدى طلاب القسم العلمي امتحان تقنية المعلومات، وطلاب القسم الأدبي امتحان اللغة الإنجليزية، وفق الصفحة الرسمية لوزارة التعليم.

وتفقد وكيل وزارة التعليم، رئيس لجنة الامتحانات، عادل جمعة سير امتحانات الشهادة الثانوية بالساحل الغربي، وشملت الجولة لجان الامتحانات في كلية الآداب وكلية الموارد البشرية وكلية الاقتصاد في بلدية العجيلات، كما شملت الجولة كليتي الهندسة والآداب لبلدية صبراتة والمعهد العالي للكهرباء ببلدية صرمان .

وتابع وكيل وزارة التعليم عمل رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، كما استمع لملاحظات الطلاب حول العملية الامتحانية، وعبر عن اطمئنانه للنجاح الذي تشهده بالمواقع كافة بالمنطقة، وأثنى على تعاون الجهات الإدارية والأمنية كافة.

من جهته، أكد مراقب التعليم أن امتحانات الشهادة الثانوية تسير بصورة جيدة وفي ظروف آمنة ورائعة، مشيرًا إلى أن نحو 766 طالبًا وطالبة تقدموا لهذه الامتحانات.

طلاب بمدينة الجفرة يؤدون امتحانات الثانوية العامة

طلاب بمدينة الجفرة يؤدون امتحانات الثانوية العامة

عادل جمعة يتفقد سير لجان امتحانات الثانوية في العجيلات

عادل جمعة يتفقد سير لجان امتحانات الثانوية في العجيلات

طالبات يؤدين امتحانات الثانوية العامة في الجفرة