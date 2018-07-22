بالصور.. الطلاب يواصلون أداء امتحانات الثانوية العامة في أجواء آمنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 03:49 مساء
عادل جمعة يتفقد سير لجان الامتحانات بالساحل الغربي

واصل طلاب الشهادة الثانوية العامة، اليوم الأحد، أداء الامتحانات في مختلف أنحاء البلاد، وسط أجواء من الهدوء خيمت على الطلاب.

وأدى طلاب القسم العلمي امتحان تقنية المعلومات، وطلاب القسم الأدبي امتحان اللغة الإنجليزية، وفق الصفحة الرسمية لوزارة التعليم.

وتفقد وكيل وزارة التعليم، رئيس لجنة الامتحانات، عادل جمعة سير امتحانات الشهادة الثانوية بالساحل الغربي، وشملت الجولة لجان الامتحانات في كلية الآداب وكلية الموارد البشرية وكلية الاقتصاد في بلدية العجيلات، كما شملت الجولة كليتي الهندسة والآداب لبلدية صبراتة والمعهد العالي للكهرباء ببلدية صرمان .

وتابع وكيل وزارة التعليم عمل رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، كما استمع لملاحظات الطلاب حول العملية الامتحانية، وعبر عن اطمئنانه للنجاح الذي تشهده بالمواقع كافة بالمنطقة، وأثنى على تعاون الجهات الإدارية والأمنية كافة.

من جهته، أكد مراقب التعليم أن امتحانات الشهادة الثانوية تسير بصورة جيدة وفي ظروف آمنة ورائعة، مشيرًا إلى أن نحو 766 طالبًا وطالبة تقدموا لهذه الامتحانات.

طلاب بمدينة الجفرة يؤدون امتحانات الثانوية العامة
طلاب بمدينة الجفرة يؤدون امتحانات الثانوية العامة
عادل جمعة يتفقد سير لجان امتحانات الثانوية في العجيلات
عادل جمعة يتفقد سير لجان امتحانات الثانوية في العجيلات
طالبات يؤدين امتحانات الثانوية العامة في الجفرة
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أغرب وأندر أنواع الحمل
طب وصحة
«بلومبرغ»: ملاذات ضريبية تعرض جنسيتها للبيع مقابل الاستثمار
اقتصاد
موجة حارة تضرب مصر غدًا.. والأرصاد: ذروتها الأربعاء
عربى
كاركاتير حليم - سقف مطالب الليبيين
كاريكاتير
ريال مدريد يقتني جوهرة برازيلية جديدة
رياضة عالمية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني بالسوق السوداء
ليبيا
إحاطة سلامة: رسائل تحذير إلى «معرقلي الانتخابات».. وبصيص أمل لـ«توزيع الثروة»
ليبيا
الأرصاد: منخفض جوي يقود درجات الحرارة للارتفاع
ليبيا
حادث سير يسقط 13 قتيلاً في المكسيك
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تشيز كيك دايت