وكيل وزارة التعليم يتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفوده | السبت 21 يوليو 2018, 08:11 مساء
وكيل وزارة التعليم خلال تفقده لجان امتحانات الشهادة الثانوية بسبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أجرى وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة، اليوم السبت، زيارة على رأس وفد من إدارة الامتحانات العليا بالوزارة، لتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية في مدينة سبها وبعض مناطق الجنوب.
وقال جمعة لـ«بوابة الوسط» إن هدف زيارة وفد الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم هو الاطلاع على سير امتحانات الشهادة الثانوية بمدينة سبها وبعض مناطق الجنوب فى أسبوعها الثاني، مشيرًا إلى أنهم تفقدوا عددًا من اللجان بمدارس سبها.

وأكد جمعة أنهم اجتمعوا في بداية جولتهم مع لجنة الامتحانات في سبها ومراقب التعليم ولاحظوا وجود تكاتف بين جميع المؤسسات المعنية بسير عملية الامتحانات، التي من بينها مديرية الأمن والبلدية وجامعة سبها ومكتب التعليم بسبها.

وأضاف أنهم تابعوا عملية توزيع الأسئلة على طلاب الشهادة الثانوية خلال الجولة التفقدية باللجان، مضيفًا «وجدنا هناك روحًا من التعاون والإيجابية والامتحانات تسير بشكل جيد جدًّا، واستمعنا فى اجتماع، مع عميد بلدية سبها وعميد جامعة سبها ومدير مكتب التربية والتعليم بسبها ومدير الأمن، إلى كل الملاحظات حول سير التعليم والأمور تسير بشكل جيد».

وخلال جولته التفقدية اشتكى عدد من طلاب الشهادة الثانوية في مدينة سبها إلى وكيل وزارة التعليم من عدم استكمال المنهج، خصوصًا بعض المواد ومنها منهج اللغة الإنجليزية.

وأوضح رئيس لجنة امتحانات مدرسة نسيبة بنت كعب، الدكتور مصطفى الصغير، لوكيل وزارة التعليم عادل جمعة، أن الدراسة في مدينة سبها توقفت لمدة ثلاثة أشهر بسبب الوضع الأمني. فيما أكد الأخير أن الوزارة «ستنظر بعين الاعتبار إلى مدينة سبها».

وقال مدير أمن سبها العميد الساعدي امحمد لـ«بوابة الوسط» إن عدد أفراد الأمن الذين يؤمنون مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة في المدينة يبلغ 120 عنصرًا أمنيًّا، مشيرًا إلى أن المديرية نشرت دوريات أمام كلية الآداب بسبها لتأمين الامتحانات.

ورافق وكيل وزارة التعليم خلال جولته على لجان الامتحانات في سبها عميد البلدية حامد الخيالي، ورئيس الجامعة رئيس لجنة امتحانات الشهادة الثانوية الدكتور مسعود الرقيق، ومدير مكتب التعليم النعاس الحافر، ومدير الأمن العميد الساعدي امحمد.

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