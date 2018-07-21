انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني بالسوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، لكنه انخفض مقارنة باليورو والجنيه الاسترليني في مستهل تداولات الأسبوع.

وتراجع سعر الدولار إلى 6.68 دينار اليوم، مقابل 6.73 دينار أول أمس الخميس، بفارق 5 قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع اليورو إلى 7.78 دينار اليوم مقارنة بـ7.74 دينار الخميس، والجنيه الاسترليني إلى 8.72 دينار مقابل 8.68 دينار، بفارق 4 قروش لكل من العملتين الأوروبية والبريطانية.

ويبلغ الفارق بين السعر الرسمي والموازي للعملة الأميركية 6.31 دينار، إذ سجل السعر الرسمي للدولار 1.37 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

ويبحث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الخطوات التنفيذية لإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصرف ليبيا المركزي، الذي يتضمن تعديل سعر صرف الدينار.