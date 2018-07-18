المشير حفتر يلتقي رئيس شركة الخليج العربي للنفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 11:50 مساء

التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط.

وقال مكتب إعلام القيادة الأربعاء إن رئيس شركة الخليج العربي للنفط أطلع المشير خليفة حفتر على «سير العمل بالشركة والأعمال والمشاريع التى ستنفذ خلال نصف السنة الثانى للعام 2018 وحل الصعوبات التى تواجهها لتنفيذ برامجها خلال هذه الفترة».

وأصدر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، الأربعاء الماضي، تعليماته باستئناف التصدير من الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي بعد أن قرر في 25 يونيو الماضي تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة الموقتة، ومقرها مدينة بنغازي، ما فجر أزمة توقف تصدير النفط وإعلان «القوة القاهرة».

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، الأربعاء، رفع حالة «القوة القاهرة» في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم تسلمها للمنشآت النفطية من الجيش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المصادفة تقود لاكتشاف 12 قمرًا للمشتري
علوم وتكنولوجيا
هكذا انتهى الموسم الكروي الاستثنائي في ليبيا
رياضة محلية
بالفيديو.. روسيا تسجن من اقتحموا ملعب مباراة نهائي المونديال
رياضة عالمية
يوفنتوس يحقق رقمًا خرافيًا من عائدات بيع قميص رونالدو
رياضة عالمية
صحف أميركية: ترامب «خان» أجهزة مخابراته وانحاز لـ«الكرملين»
دولى
بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
غسان سلامة: لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في عام واحد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قهوة سي عقيلة (39) سنوات التيه