المشير حفتر يلتقي رئيس شركة الخليج العربي للنفط

التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط.

وقال مكتب إعلام القيادة الأربعاء إن رئيس شركة الخليج العربي للنفط أطلع المشير خليفة حفتر على «سير العمل بالشركة والأعمال والمشاريع التى ستنفذ خلال نصف السنة الثانى للعام 2018 وحل الصعوبات التى تواجهها لتنفيذ برامجها خلال هذه الفترة».

وأصدر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، الأربعاء الماضي، تعليماته باستئناف التصدير من الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي بعد أن قرر في 25 يونيو الماضي تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة الموقتة، ومقرها مدينة بنغازي، ما فجر أزمة توقف تصدير النفط وإعلان «القوة القاهرة».

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، الأربعاء، رفع حالة «القوة القاهرة» في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم تسلمها للمنشآت النفطية من الجيش.