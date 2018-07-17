الدينار يرتفع أمام الدولار واليورو والاسترليني في السوق السوداء

سجل سعر صرف الدينار ارتفاعًا مقابل الدولار في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء.

وانخفض سعر صرف الدولار إلى 6.66 دينار اليوم مقابل 6.71 دينار أمس بفارق خمسة قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع اليورو اليوم إلى 7.74 دينار مقابل 7.78 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 8.73 دينار مقارنة بـ8.74 دينار، بفارق أربعة قروش وقرش واحد على الترتيب.

كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بحث أمس في طرابلس، برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصرف ليبيا المركزي، والإطار العملي لتنفيذ البرنامج الذي يتضمن تعديل سعر صرف الدينار.