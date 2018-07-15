«بلدي شحات» يتعهد بحلٍ جذريّ لأزمة المياه في المنصورة‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأحد 15 يوليو 2018, 07:19 مساء

عقد عميد بلدية شحات حسين بودرويشة، اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد، لبحث مشكلة نقص مياه الشرب بالفرع البلدي المنصورة شمال المدينة.

وحضر الاجتماع عضو مجلس النواب عن دائرة شحات المنتصر بالله سعد، ورئيس الهيئة العامة للمياه بالحكومة المؤقتة الدكتور عوض الدرسي، ورئيس الفرع البلدي المنصورة خطاب حمد، ومدير مستشفى المنصورة أمساعد بدر، ومدير المنتزهات والحدائق وعدد من أعيان وحكماء المنطقة.

وناقش الاجتماع سبل معالجة نقص المياه التي تعاني منها المنطقة، حيث قال المكتب الإعلامي للمجلس في بيانٍ تلقته «بوابة الوسط»، إن المجلس للمرة الثامنة يقوم بتركيب مضخة غاطسة، ولكن الحل الحقيقي لحل هذه المشكلة هي بتوصيل خط لمياه التحلية للمنطقة، مشيرًا إلى أن إنجاز ذلك يتطلب تكاتف الجهود من البلدية وهيئة المياه وأعيان المنقطة.

من جانبه، أكّد رئيس الهيئة العامة للمياه الدكتور عوض الدرسي اعتزام الهيئة بتوصيل المضخة الغاطسة إلى منطقة البقارة المغذية للفرع البلدي المنصورة، وتسليمها للمجلس البلدي لكي يقوم بتنفيذ العمل.

ولفت الدرسي إلى أن هناك مقترح بإنشاء خزان علوي، لكي يتمكن الجميع من الاستفادة منه والذي سينفذ بمنطقة الخراشيف شمال المدينة.

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