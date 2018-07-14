7 قتلى و219 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال يونيو

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 14 يوليو 2018, 08:51 مساء

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، أنه استقبل سبعة قتلى و219 مصابًا جراء المشاجرات المسلحة بالأعيرة النارية والأسلحة البيضاء التي وقعت بمناطق متفرقة من مدينة بنغازي خلال شهر يونيو الماضي.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن المستشفى تسلم جثامين «صالح فرج عبدالحميد (21 عامًا)، وعبدالوهاب إبراهيم ماضي (45 عامًا)، ومحمد فوزي عبدالخالق (23 عامًا)، ومجدي عبدالقادر يوسف (22 عامًا)، وأحمد مصطفى التاورغي (32 عامًا)، ومحمد علي نصر القذافي، وناصر علي حامد»، بينما استقبل 219 جريحًا إصاباتهم متفاوتة بين «البسيطة» و«المتوسطة» و«الحرجة».

وأوضحت المصادر، أن غالبية مصابي المشاجرات من الشباب مصابون بالأعيرة النارية، وأن أغلب الفئات العمرية للشباب تتراوح بين 20 عامًا إلى 30 عامًا.

واستقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي 4017 حالة من ضحايا المشاجرات والسطو المسلح والاعتداءات المنزلية خلال العام 2017، مقابل 3039 حالة خلال العام 2016، و1635 حالة خلال العام 2015.

وتعاني بنغازي كغيرها من المدن الليبية فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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