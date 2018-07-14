إنتاج حقل الفيل يرتفع إلى 70 ألف برميل يوميا هذا الأسبوع

عاملون بحقل الفيل بعد استئناف العمل في الحقل. (صفحة حقل الفيل)

نجح العاملون في حقل الفيل في إعادة تشغيله، بعد أن توقف عن الإنتاج منذ 22 فبراير الماضي، حيث جرى رفع القوة القاهرة عن صادرات الحقل.

أكد بيان على صفحة الحقل بدء عملية التشغيل مجددا ، مشيرا إلى أن القدرة الإنتاجية للحقل تبلغ نحو 50 ألف برميل يومياً، ومن المقرر أن ترتفع خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 70 ألف برميل يومياً.

ونوه البيان إلى الجهد الكبير الذي يبذله العاملون في الفترة بين توقف الإنتاج وإعادة التشغيل وأن «بين التوقـف والتشغيـل تعبًا ومشقة وتركيزًا وبذلًا وجهدا وعناء و سهرا وعملا على مدار 24 ساعة حتى يستمر الإنتاج».

ويقع حقل الفيل في حوض مرزق، على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب سبها، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز. يشار إلى أن هذا المشروع استثمار مشترك بين شركة «إيني» الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط.

ونجحت المفاوضات في ضمان عودة حرس المنشآت النفطية - فرع فزان- إلى مواقعهم السابقة دون قيد أو شرط مع الانضباط الكامل في أعمال الحماية.

لقطة تذكارية للعاملين بعد نجاجهم في إعادة تشغيل حقل الفيل. (صفحة الحقل على فيسيوك)

أحد منشآت حقل الفيل بعد تشغيله (صفحة الحقل)